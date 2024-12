L'Inter formato trasferta funziona, Inzaghi ha trovato la ricetta perfetta

Se è vero che l'attacco è la miglior difesa e che le partite si vincono facendo un gol in più dell'avversario, all'Inter da trasferta piace esagerare. Perché nelle ultime cinque in Serie A gli uomini di Inzaghi non solo hanno vinto e fatto gol, ma ne hanno fatti addirittura 19 in più degli avversari. Frutto sì del killer instinct del reparto offensivo (e non solo) dei nerazzurri, ma anche e soprattutto di un reparto arretrato insuperabile e grazie a un Sommer imbattibile. Cinque gare senza subire gol, infatti, sono davvero tanta roba per i campioni d'Italia che hanno voglia di riconfermarsi davanti a tutti in Italia. E anche in Europa, perché se non fosse stato per quel gol subito da Mukiele al 90' contro il Leverkusen i clean sheet sarebbero addirittura sette di fila.