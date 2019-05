Inter, festa di compleanno a Roma per Nainggolan

06/05/2019

Certi amori non si scordano facilmente e il feeling di Nainggolan con Roma resta intatto anche dopo il suo passaggio in nerazzurro. Lo dimostrano i fatti. Come la festa di compleanno organizzata proprio nella capitale dal Ninja per i suoi 31 anni. Archiviato l'allenamento al centro sportivo Suning, Radja è corso subito a Roma per riunire alcuni amici e brindare approfittando dei due giorni di riposo concessi da Spalletti.