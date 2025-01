Inter, Farris: "Complimenti ad Asllani, ha dimostrato di essere da Inter. Taremi ci aiuterà"

Dopo un primo tempo complicato i nerazzurri hanno messo in discesa in un match grazie anche all'assist di Asllani per Dumfries da corner: "Voglio fare i complimenti a Kristjan: San Siro è uno stadio tosto ma lui ha fatto una partita di spessore dopo che col Bologna non ha fatto così male pur avendo subito delle critiche - ha proseguito Farris -. Ma lui ha dimostrato di poterci stare. Il mercato? La nostra priorità è recuperare dei calciatori per fare delle rotazioni complete".