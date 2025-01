Serie A, Inter-Empoli 3-1: i nerazzurri rispondono subito al Napoli

L’Inter ha segnato 51 gol nelle 20 partite giocate in questo campionato: eguagliato il miglior risultato in termini di reti realizzate a questo punto del torneo di Serie A dal 1960 ad oggi, stabilito nel 2021/22.

Nelle ultime otto giornate di campionato, l’Inter ha raccolto 22 punti su 24, segnando 25 reti (oltre 3 di media a match) e subendone quattro.

Lautaro Martínez (111 reti) ha eguagliato il 2° miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter in Serie A, Mauro Icardi, davanti a loro solo Stefano Nyers (133).

Da inizio dicembre 2024 Nicolò Barella ha partecipato attivamente a cinque gol in Serie A (due reti e tre assist): nessun centrocampista ha fatto meglio nel periodo (cinque anche Zambo Anguissa).

Cinque gol per Denzel Dumfries in questo campionato: eguagliato il suo miglior score in un’intera stagione di Serie A (5 nel 2021/22); soltanto nel 2019/20 con il PSV (7) ha fatto meglio.

Denzel Dumfries ha segnato 4 gol nel 2025 in tutte le competizioni, più di qualsiasi altro giocatore delle squadre di Serie A in questo anno solare.

Marcus Thuram (100 – 72 gol e 28 assist) è stato ora coinvolto in 100 reti nei cinque grandi campionati europei.

13 gol per Thuram in 21 presenze di questo campionato, lo stesso bottino totalizzato da lui nelle 35 gare della scorsa Serie A.

Era da febbraio 2024 che Lautaro Martinez non andava a segno in due gare casalinghe di campionato consecutive.

Nelle ultime sei giornate di Serie A, l’Empoli ha collezionato appena un punto (1N, 5P), meno di qualsiasi altra squadra in campionato nel periodo.

Mattia De Sciglio colleziona oggi la sua gara numero 200 in Serie A.

Sebastiano Esposito ha segnato ben sei reti nelle sette gare che ha giocato da inizio dicembre e, nel periodo, è il calciatore che vanta più marcature nel massimo campionato italiano.

Esposito è il miglior marcatore in trasferta in questo campionato, con sette gol segnati.