Inter, in Croazia sicuri dell'accordo con la Dinamo Zagabria per Sucic: arriva a giugno

L'Inter ha invece già trovato l'accordo totale con Sucic e i suoi agenti e vogliono firmare entro la fine del mercato invernale. Il giocatore resterebbe fino a giugno in prestito alla Dinamo, aggregandosi ai nerazzurri per il Mondiale per Club in America. Il recupero dall’infortunio al metatarso sta procedendo bene, ma richiede ancora tempo. Al momento, il rientro è previsto tra un mese e mezzo. Attualmente Sucic porta ancora uno stivale pneumatico e venerdì farà una risonanza magnetica che darà indicazioni più precise. In ogni caso, dovrebbe essere disponibile per almeno gli ultimi due mesi della stagione.