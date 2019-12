Inter, Esposito gol e lacrime: "E' per mamma, per i sacrifici fatti"

"Non nego che stanotte non ho dormito, ho pensato a questa serata e non potevo sognarla in modo migliore". Parole, e lacrime, di Sebastiano Esposito, l'attaccante 17enne dell'Inter che all'esordio dal primo minuto in Serie A ha segnato anche il suo primo gol nel massimo campionato: un rigore realizzato dopo che il pallone per il penalty gli era stato direttamente consegnato da Lukaku. "Ho appena visto mia mamma e mi sono commosso, il gol èper lei. Ringrazio la società e la mia famiglia che mi è sempre vicino.