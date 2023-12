Inter, entusiasmo alle stelle: 60mila spettatori per la Coppa Italia col Bologna

OTTAVI DI COPPA ITALIA

Lo stadio milanese è il più gremito anche in questa stagione, tra i migliori anche in Europa

Gli ottavi di Champions League raggiunti con due turni di anticipo; la mini fuga in testa alla Serie A con quattro punti di vantaggio sulla Juventus seconda; tanti, tantissimi gol. L'Inter di Simone Inzaghi - vicecampione d'Europa in carica - esalta in campo e la voglia di nerazzurro della propria gente è testimoniata settimana dopo settimana a San Siro. Negli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna, una delle poche formazioni ad aver rallentato l'Inter in stagione, alla Scala del Calcio sono attesi più di 60mila spettatori a dimostrazione di una passione costante e crescente.

Il "Meazza" così gremito a questo punto della Coppa Italia, senza considerare l'orario e il giorno - ore 21 del 20 dicembre -, non si ricorda molto spesso, ma per i giocatori dell'Inter e tutto lo staff è ormai una abitudine giocare in uno stadio grondante entusiasmo. Merito del rendimento della squadra di Simone Inzaghi, quasi perfetta durante tutta la prima parte di stagione e della qualità del gioco proposto, sempre molto offensivo e prolifico.

SAN SIRO SEMPRE GREMITO E PRIMO IN ITALIA

In attesa di capire definitivamente quale sarà il proprio futuro, lo stadio Giuseppe Meazza a San Siro continua a regalare ambienti e foto meravigliose a tutti gli appassionati. Il rendimento degli ultimi anni di Inter e Milan ha contribuito a rendere questo stadio quello più frequentato in Italia, come confermato anche nei primi mesi della stagione 2023/24 con più di 70mila spettatori di media. Bene anche l'Olimpico di Roma, anche se nessuno in Europa batte il Borussia Dortmund con più di 81mila spettatori presenti a ogni partita.