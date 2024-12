Inter, emergenza difesa anche in Sardegna: out Darmian, Pavard e Acerbi

Simone Inzaghi può sorridere per il rientro di Stefan De Vrij dal primo minuto, ma in difesa la coperta rimane sempre corta. Matteo Darmian, infatti, non è pienamente ristabilito e non prenderà parte alla trasferta di Cagliari, così come Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. L'ex Manchester United sta meglio è sarà a disposizione per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta. Anche i due compagni, fuori da più tempo, voleranno a Riad con la squadra, ma la loro condizione sarà valutata di giorno in giorno.