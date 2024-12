Inter, Thuram: "Facciamo paura. La clausola? È alta, ma non la sfrutterò mai per andare via"

In nerazzurro non è mai stato in forma come ora. Già 13 gol e l'ultima rete, quella col Como, che ha ricordato addirittura Ronaldo il Fenomeno, il suo idolo sin da bambino. Parliamo di Marcus Thuram che non si pone limiti per la stagione in corso. "Io non riesco a scegliere, ho l’obiettivo di vincere tutti e 5 i trofei - le parole dell'attaccante -. Io considero l’Inter una delle super grandi d’Europa. Io sento che siamo una squadra che fa paura. Non vedo neppure un club superiore a noi, neppure uno".