Inter, emergenza centrocampo per lo Young Boys: Inzaghi convoca Mike Aidoo

A Berna mancherà anche il naturale sostituto del regista turco, Asllani, recuperabile per il match di San Siro in campionato, ma c'è il rientro di Zielinski, quanto mai fondamentale vista la situazione del centrocampo. L'unica, per Simone Inzaghi, è pescare ancora dalla Primavera. Oltre a Thomas Berenbruch, già presente in panchina a Roma, per la partita di contro lo Young Boys porterà anche Mike Aidoo, l'esterno destro titolare della formazione di Andrea Zanchetta.