Inter, Dimarco rivela: "Stimo moltissimo Theo Hernandez. Istanbul? Abbiamo fatto qualcosa di unico"

"Fa tantissimo piacere, sicuramente. Forse, però, sento troppo di più le partite. Negli anni, comunque, ho imparato a gestire le emozioni: da questo punto di vista sono cresciuto molto. La Champions League, soprattutto, regala delle grandi sensazioni: io ho esordito contro il Real Madrid ma abbiamo perso e quindi non è andata benissimo. L'inno è qualcosa di unico, dà delle vibrazioni dentro che non si possono paragonare con nulla, se non quelle delle Nazionali. Giocare nell'Inter per me è bellissimo e cerco sempre di dare il massimo. La maglia va trattata con i guanti, lo penso veramente".