Inter: Calhanoglu e Lautaro pronti per la Champions, accertamenti per Acerbi

Simone Inzaghi può sorridere: Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez si sono allenati regolarmente col resto del gruppo all'indomani del roboante successo col Verona e saranno dunque a disposizione del tecnico dell'Inter per il match di martedì in Champions League contro il Lipsia. Il turco non aveva preso parte alla trasferta veneta ed era rimasto a Milano per recuperare al 100% dall'infortunio rimediato in nazionale, mentre l'argentino aveva dato forfait perché febbricitante. Entrambi saranno al loro posto per sfidare la squadra di Rose, terza in Bundesliga ma reduce dal ko contro l'Hoffenheim.