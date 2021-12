Inter: Dzeko, Cordaz e Satriano positivi al Covid

dopo i molecolari

Lo ha reso noto il club dopo aver ricevuto l'esito dei tamponi molecolari

Brutte notizie per l'Inter. Dai tamponi molecolari effettuati dal gruppo squadra e dallo staff ieri alla ripresa delle attività dopo la pausa per le festività natalizie sono emersi tre casi di positività al Covid: sono Dzeko, Satriano e Cordaz. "FC Internazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri - si legge nel comunicato del club nerazzurro - I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario".

Ieri Dzeko era alle prese con un leggero raffreddore ed è stato rimandato a casa per precauzione. All'appello mancano i tamponi dei sudamericani - Lautaro Martinez escluso - rientrati oggi alla Pinetina. Alla ripresa del campionato il 6 gennaio l'Inter sarà impegnata in trasferta al Dall'Ara contro il Bologna, che come l'Inter ha tre giocatori positivi: si tratta di Molla, Viola e Dominguez.