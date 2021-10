Inter, Dzeko come Ronaldo il Fenomeno: Inzaghi specialista delle rimonte 

INTER

Il bosniaco a quota sei gol in sette gare come il Fenomeno. Nelle ultime tre partite i nerazzurri hanno chiuso il primo tempo in svantaggio, ma poi hanno saputo reagire

Dopo la vittoria sofferta col Sassuolo, in casa Inter ci sono due dati importanti che raccontano l'inizio di stagione dei nerazzurri. Il primo riguarda Edin Dzeko. In sette partite il "cecchino" bosniaco è andato a bersaglio ben sei volte. Roba che a San Siro non si vedeva dalla stagione 1997/98 di Ronaldo il Fenomeno e che dimostra la centralità e l'importanza dell'ex giallorosso nello scacchiere di Inzaghi. Il secondo dato invece si riferisce alle partenze false e alla capacità di reazione di Barella & Co. Getty Images

Vedi anche Serie A Serie A, Sassuolo-Inter 1-2: Dzeko e Lautaro firmano la rimonta vincente

Nelle ultime tre partite consecutive i nerazzurri hanno sempre chiuso in svantaggio il primo tempo, riuscendo poi però a rimediane nella ripresa incassando due vittorie e un pareggio. Dettaglio che da una parte evidenzia qualche difficoltà nell'approccio alla gara e nella scelta della formazione iniziale, ma dall'altra sottolinea anche il carattere della squadra e la capacità di leggere le partie di Inzaghi, bravo a rimettere i match in carreggiata con i cambi.

In sostanza un po' il tema del match che ha caratterizzato la partita col Sassuolo, girata con l'ingresso in campo contemporaneo di Vidal, Darmian, Dimarco e Dzeko. Sostituizioni che hanno cambiato volto all'Inter e innescato la rimonta. Una rimonta pesantissima per la classifica e per il bottino di Dzeko, mattatore della serata al Mapei Stadium. Dopo l'ingresso in campo al 57', Edin ha infatti prima firmato il gol di testa in tutto di testa e poi si è procurato il rigore che ha deciso la gara.