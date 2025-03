Inter: Dumfries sarà valutato in Nazionale, la Polonia risparmia Zalewski

La splendida vittoria contro l'Atalanta ha permesso all'Inter di allungare in vetta alla classifica e ora Inzaghi per il ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali spera di superare l'emergenza esterni. Nel corso del match contro la Dea, Dumfries è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. "Denzel ha avuto solo un indolenzimento, lui era tranquillo" le parole ottimistiche dell'allenatore nel post-partita. Sensazioni che potranno essere smentite o confermate solo dalla nazionale olandese, visto che il laterale risponderà regolarmente alla convocazione. Chi, invece, non raggiungerà il ritiro della Polonia è Nicola Zalewski, convocato in un primo momento dal ct Michał Probierz. Stamattina la Federcalcio locale ha annunciato il forfait dell'interista, fermo per infortunio a causa di un risentimento al soleo della gamba destra annunciato il 24 febbraio scorso.