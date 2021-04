Inter, due anni da leader: il maratoneta Conte è senza rivali 

SENZA RIVALI

E' una questione di numeri, di passi da mettere uno dietro l'altro nello sprint finale di questa maratona. Lo scudetto dell'Inter è una formalità, questo è chiaro per tutti, a partire dagli inseguitori dei nerazzurri che, infatti, da un paio di settimane hanno preso a guardarsi più dietro che davanti. Quel che manca, semmai, è solo l'ufficialità del vincitore di una corsa che in certo senso non ha mai avuto storia. Lo dicono i numeri, appunto, perché al di là dell'estetica, sono i numeri che nello sport segnano il divario tra vincitori e vinti. Eccoli: da quanto Antonio Conte siede sulla panchina dell'Inter, i nerazzurri hanno raccolto la bellezza di 156 punti in 68 giornate. Undici in più della Juve (145), 17 dell'Atalanta, 23 della Lazio, 27 del Milan, 32 e 35 rispettivamente di Roma e Napoli. Dubbi sulla possibilità che Conte possa non conquistare i tredici che mancano allo scudetto? Meno di zero.

E d'altronde è questo il marchio del tecnico nerazzurro. E' un maratoneta, da sempre, un uomo da competizioni lunghe, dove il suo puntiglio fa la differenza, dove conta tenere alta la tensione, sempre, e non mollare mai di un millimetro. La sua Inter è questa cosa qui, una squadra che enumera record, che subisce ma non cade, che riparte e ti punisce, che si fa azzannare ma poi ti stritola. E vince. Sempre.

Gli undici successi consecutivi in questo girone di ritorno non sono soltanto una dimostrazione, unica, di forza. Sono il punto più alto del Conte-pensiero, il bugiardino della sua filosofia. Conte non vince e basta. Conte vuole stravincere perché il successo è la sua cultura, il suo marchio di fabbrica. E le sue squadre non sono che l'estensione della sua mentalità, che diventa vincente perché non si concede pause. Per questo pensare a un conto alla rovescia da scudetto è quasi un controsenso, perché la sua Inter sarà sempre "testa bassa e pedalare", come ha precisato anche dopo il successo sul Cagliari. Alla ricerca di un nuovo record da battere e di un'altra avversaria da stritolare.

