Inter, De Vrij: "Finalmente un trofeo da toccare". Lukaku: "Via a un ciclo? Siamo proprio forti"

INTER

Il difensore a Sportrmediaset: "Sassuolo momento decisivo". Il belga vincitore del Premio Gentleman per il miglior gol nerazzurro

"Siamo felicissimi, questo scudetto è il frutto di tanto lavoro di questi anni. Finalmente è arrivato un trofeo, qualcosa che si può toccare". Ai microfoni di Sportmediaset il difensore dell'Inter Stefan de Vrij racconta le emozioni del trionfo in campionato. "E' stata una stagione lunga però l'abbiamo affrontata con tanta positività e voglia di vincere e quindi la soddisfazione è tanta visto che ci siamo riusciti. Momento decisivo? La partita contro il Sassuolo fuori, abbiamo ritrovato la nostra compattezza di squadra".

"Aprire un ciclo in nerazzurro? È un buon momento per noi, siamo veramente forti e abbiamo un buon allenatore: speriamo di continuare così - ha detto Romelu Lukaku dopo la conquista del Premio Gentleman per il miglior gol dell'Inter, quello realizzato nel derby - È stato molto bello perché abbiamo vinto, sono contento per i giocatori, per Conte, per lo staff e per la società".