Ligue 1: il Psg pareggia ancora, 2-2 in rimonta con il Lille

Ancora un pareggio in rimonta per il Paris Saint-Germain in Ligue 1. Dopo il 2-2 in casa del Rennes alla prima di campionato, i campioni d'Europa pareggiano anche in casa del Lille, stavolta rimontando addirittura nei minuti di recupero. Lille in vantaggio al 22' con Haraldsson, raddoppio all'84' con Bakwa. Quando sembrava ormai fatta, arriva la reazione dei parigini con i gol di Vitinha al 91' e di Marquinhos al 95', che limitano le dimensioni della mini crisi per i campioni in carica, fermi a 2 punti dopo le prime due giornate. Il Lille è momentaneamente primo con 4 punti, in attesa delle altre partite della seconda giornata del massimo campionato francese.