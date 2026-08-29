Lione, Fonseca non ci sta: "Sono il miglior allenatore della vostra storia recente"

29 Ago 2026 - 09:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Dopo le critiche legate all'eliminazione del Lione dalla prossima Champions League, Fonseca non si tira indietro e risponde a tono a chi in questi giorni si è lasciato trasportare dai giudizi negativi: "Non voglio fare l'arrogante, ma sono il miglior allenatore della storia recente del Lione. Non lo dico io, lo dicono i numeri. Nel 2024 il Lione ha chiuso sesto con 53 punti e 83 milioni investiti sul mercato, da quando sono arrivato io, invece, abbiamo prima migliorato la nostra classifica di 4 punti e poi abbiamo conquistato il quarto posto. I numeri sono difficili da contestare". 

Ultimi video

01:28
Pinamonti alla Lazio

Pinamonti alla Lazio: finalmente un bomber per Gattuso

01:20
MCH BAYERN-STOCCARDA MCH

Il Bayern non conosce mezze misure: cinque gol allo Stoccarda

01:15
MCH CR7 IN GOL E CAPELLO BIONDO MCH

CR7, i mille gol si avvicinano: lui segna e l'Al Nassr vince

01:31
MCH BOCA LANUS MCH

Il Lanus spreca troppo, il Boca Juniors lo punisce al 93': le immagini"

00:39
MCH MORATA AL LEGANES MCH

Presentazione da Re al Leganes per Morata che si commuove

02:27
DICH MARIO GILA POST VENEZIA DICH

Gila: "Abbiamo saputo soffrire, rimasti sempre solidi"

03:42
DICH RAFA LEAO ADDIO MILAN DICH

Leao: "Il mio amore per il Milan non finirà mai"

02:20
DICH JURIC PRE COMO DICH

Juric "Maye? E' giovane, ha bisogno di tempo"

02:16
DICH SPALLETTI SU YILDIZ DICH

Spalletti: "Yildiz? ci fa male quello che gli è successo"

02:24
DICH CHIVU MEDIA DAY PER SITO DICH

Chivu: "Lautaro motivato, è tornato prima dalle vacanze. Fatto un mercato lucido, qui non ci sono titolari fissi"

01:35
DICH GROSSO PRE FROSINONE DICH

Grosso su Kean: "Situazione in evoluzione, bisogna sapersi prendere le responsabilità"

02:42
Sabatini: "Sorteggi? All'Inter è andata bene, Roma, quanti incroci con gli ex allenatori

Sabatini: "Sorteggi? All'Inter è andata bene, Roma, quanti incroci con gli ex allenatori

01:51
Juve, chi contro il Parma al posto di Yildiz?

Juve, chi contro il Parma al posto di Yildiz?

01:49
DICH AQUILANI PRE TORINO DICH

Aquilani: "Emozionante trovare Abate"

01:23
DICH CORVI PARMA PRE JUVE DICH

Corvi: "Con la Juve gara difficile, daremo il meglio"

01:28
Pinamonti alla Lazio

Pinamonti alla Lazio: finalmente un bomber per Gattuso

I più visti di Calcio

Milan, che entusiasmo per Cisse: lancia la sua maglia numero 70 ai tifosi in Duomo

DICH SPALLETTI SU YILDIZ DICH

Spalletti: "Yildiz? ci fa male quello che gli è successo"

DICH AMORIM SU LEAO 27/8 DICH

Amorim su Leao: "Nel calcio arriva un momento in cui è meglio andare altrove..."

DICH CHIVU MEDIA DAY PER SITO DICH

Chivu: "Lautaro motivato, è tornato prima dalle vacanze. Fatto un mercato lucido, qui non ci sono titolari fissi"

DICH CISSE MILAN STORE DICH

Milan, Cisse: "Con Amorim rapporto sincero. Nazionale? Non ci penso"

DICH PINAMONTI PER SITO 27/8 DICH

Pinamonti: "Ho lottato per venire alla Lazio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:43
Ascoli, allo stadio riapre la Curva Sud "Costantino Rozzi"
10:20
Vergara: "Napoli, ti ho dato la mia gioventù ma ne è valsa la pena. Allegri? È bastata una frase..."
09:47
Lione, Fonseca non ci sta: "Sono il miglior allenatore della vostra storia recente"
09:04
Milan, Gimenez sugli spalti di San Siro per la gara col Venezia: la foto
23:29
Milan, Saelemaekers decisivo e felice della nuova posizione: "Mi piace giocare trequartista"