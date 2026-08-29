Lione, Fonseca non ci sta: "Sono il miglior allenatore della vostra storia recente"

Dopo le critiche legate all'eliminazione del Lione dalla prossima Champions League, Fonseca non si tira indietro e risponde a tono a chi in questi giorni si è lasciato trasportare dai giudizi negativi: "Non voglio fare l'arrogante, ma sono il miglior allenatore della storia recente del Lione. Non lo dico io, lo dicono i numeri. Nel 2024 il Lione ha chiuso sesto con 53 punti e 83 milioni investiti sul mercato, da quando sono arrivato io, invece, abbiamo prima migliorato la nostra classifica di 4 punti e poi abbiamo conquistato il quarto posto. I numeri sono difficili da contestare".