Milan, Saelemaekers decisivo e felice della nuova posizione: "Mi piace giocare trequartista"

28 Ago 2026 - 23:29
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Alexis Saelemaekers è entrato nel secondo tempo di Milan-Venezia e ha fornito subito l'assist a Ramos, poi ha propiziato l'autogol di Halhal con un altro grande passaggio per Jashari. Il belga ha analizzato quanto portato da Amorim in rossonero: "La nuova posizione? Mi piace giocare sottopunta a sinistra, perché così posso rientrare sul mio piede naturale. Rispetto a quando giocavo quinto a destra posso essere più offensivo in questa posizione. Ne abbiamo parlato a inizio stagione. Mi ha detto che mi vedeva più dietro la punta perché gioco meglio negli spazi stretti e penso che lì mi veda. Lui lo sa che ovunque mi schiera darò il 100%. Soprattutto è stato molto difficile anche perché c’è stato il Mondiale di mezzo, quindi ogni giocatore è tornato a una data diversa. Quando esci da una stagione come la scorsa non è mai facile, avevamo tante aspettative ma non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. Il mister però è stato bravo a resettare tutto, e penso che si veda sul campo. Ogni giocatore si diverte di più, ha la testa libera e dobbiamo continuare così. Per noi era molto importante per noi oggi davanti ai nostri tifosi, in memoria di Baresi, vincere e siamo pronti per la prossima partita che sarà molto difficile. Il pressing alto? È una caratteristica che ci ha dato il mister. Abbiamo i giocatori per farlo e quindi ne dobbiamo approfittare. La prima difesa è l'attacco, quindi se pressiamo bene in attacco abbiamo fatto metà del lavoro. Lavoriamo tanto in settimana e questo ci ha portato già diversi gol. Dobbiamo continuare così e migliorare".

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