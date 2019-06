Inter, Conte: "Vogliamo interrompere il dominio della Juve"

11/06/2019

Quasi due settimane dopo l'annuncio ufficiale dell'Inter, ecco le prime parole del nuovo tecnico Antonio Conte che, nel corso di un'intervista al magazine GQ, avvisa subito la Juventus: "A parte rare eccezioni, sono otto stagioni che in serie A non si lotta per il primo posto - le parole dell'ex ct -. L'Inter vuole cambiare questo stato di cose, il modo in cui si sta muovendo dimostra la volontà di competere. Non mi ha convinto solo Marotta. Quando ho parlato col presidente Zhang mi ha colpito la sua determinazione. Lo stesso Ausilio ha idee molto chiare. L'Inter è un club ambizioso, in cui tutti remano nella stessa direzione".