Inter, Conte: "Vittoria che vale il doppio e fa crescere la squadra" 

Dopo la vittoria pesante contro il Napoli, Antonio Conte è soddisfatto del risultato e della prova dell'Inter. "Non era assolutamente una gara facile - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. Il Napoli è un'ottima squadra. E' stata una gara molto tattica". "C'è stato molto rispetto da ambo le parti - ha aggiunto -. Non è stata un gara bellissima, però questi sono tre punti importanti. Una vittoria contro una squadra ambiziosa come il Napoli vale il doppio". Getty Images

"La squadra nel finale ha sentito il peso e l'importanza del match - ha continuato Conte -. Sapevamo che vincerla non era facile e alla fine ci è venuto un po' il braccino del tennista che cerca di conservare il risultato". " La squadra deve imparare a soffrire e vivere questo tipo di situazioni - ha aggiunto -. Vincere così è comunque un buon segnale". "Sono partite in cui conta il risultato - ha proseguito il tecnico nerazzurro analizzando la sfida col Napoli -. Sono gare difficili. Sono match che vanno vinti e se si riesce a centrare il bottino pieno si mette il risultato in tasca con soddisfazione".

"La loro strategia era quella di abbassarsi per coprire gli spazi per poi ripartire con Lozano e Insigne - ha concluso Conte -. Noi nel primo tempo abbiamo cercato di andarli a prendere alti, ma loro sono stati bravi ad uscire con delle giocate preparate. Zielinski ci ha messo un po' in difficoltà dietro a Brozovic, ma la nostra strategia alla fine ha pagato".