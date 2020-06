Inter, Conte: "Un pareggio che fa male e che ci deve rammaricare"

QUI INTER

"E' un pareggio che ci fa male e che ci deve rammaricare. Abbiamo comunque avuto diverse occasioni per chiudere la partita in maniera definitiva. Non l'abbiamo fatto, eravamo riusciti a recuperare e fare gol a 4 minuti dalla fine, poi abbiamo concesso il pareggio. Inevitabile che dispiace". Il tecnico dell'Inter Antonio Conte commenta così ai microfoni di Dazn il pareggio interno (3-3) contro il Sassuolo. "Nel calcio bisogna fare gol quando ne hai occasione. E nella fase difensiva bisogna fare attenzione a non concedere - ha aggiunto - Se andiamo a esaminare i gol ci sarebbe tanto da rivedere, ci sono stati tanti piccoli e grossi errori individuali". Conte: "Dovevamo portarla a casa, meritavamo di più"

"Bisogna fare più attenzione. Sicuramentelo ripeto all'infinito. Lo ripeto quotidianamente. Possono spostare un risultato e noi purtroppo ne abbiamo pagato le conseguenze. Dispiace, l'unica cosa che si possa fare è continuare a lavorare per far crescere questo gruppo. Continuiamo a lavorare per arrivare alla fine della stagione", ha continuatoa fine partita.

"La forza i ragazzi l'hanno avuta. Il Sassuolo è difficile da affrontare, sono stati bravi a capitalizzare le azioni non fatte contro l'Atalanta. Non mi ricordo parate particolari di Handanovic e abbiamo preso tre gol. Persi punti in maniera sciocca", ha proseguito.

Dove possiamo arrivare e cosa può succedere? "Mi piacerebbe saperlo. Quello che io voglio e immagino è vincere le restanti 11 partite. La mentalità da trasferire è quella di vincere e ottenere il massimo. Soprattutto non avere rimpianti e questa sera ce ne sono", ha concluso l'allenatore salentino.