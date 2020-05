Inter, Conte torna ad Appiano e supervisiona la squadra a distanza

INTER

Dopo due mesi, riecco Antonio Conte ad Appiano Gentile. Il tecnico dell'Inter ha ripreso contatto con il centro sportivo nerazzurro ma ha potuto osservare la squadra soltanto da lontano, non essendosi ancora sottoposto al tampone per il Covid-19. A bordo campo il preparatore atletico Pintus e altri due collaboratori di Conte. Il primo ad arrivare alla Pinetina nella seconda giornata aperta agli allenamenti individuali è stato il dg Beppe Marotta intorno a mezzogiorno.

Per i test per il coronavirus la società ha dato precedenza, oltre alla rosa della prima squadra, allo staff tecnico e sanitario che in questi giorni sta seguendo gli allenamenti in campo. Come avvenuto venerdì, la squadra è stata suddivisa in tre gruppi di lavoro, con capitan Handanovic ancora tra i giocatori a scendere in campo per primi.