Inter, Conte: "Scudetto? Passo avanti, ma la strada è ancora lunga"

INTER

"Vincere a Bologna non era facile. Il primo posto è meritato, ma non abbiamo vinto ancora nulla"

Dopo l'importante vittoria col Bologna, Antonio Conte è soddisfatto. "È inevitabile che più ci si avvicina alla fine più ogni vittoria diventa pesante - ha spiegato il tecnico dell'Inter -. Vincere a Bologna ci fa fare un grande passo in avanti". "Lo scudetto però va conquistato sul campo. Deve esserci una matematica ad assegnarti il titolo - ha aggiunto -. Ci sono dieci partita da giocare per noi e la strada è ancora lunga. Penso che il primo posto sia meritato, ma non abbiamo ancora vinto nulla". Getty Images

"Merito nostro, loro sono un'ottima squadra con un allenatore molto bravo - ha spiegato Conte analizzanto la gara col Bologna -. Oggi è stata una giornata lunghissima. Ho visto prima la partita del Milan, poi quella della Roma mentre non ho visto la Juve". "Giocare dopo tutti non era semplice, ma complimenti ai ragazzi perché dopo le nazionali non è mai semplice", ha detto ancora Conte. "I ragazzi hanno messo attenzione e lo spirito giusto, ma questa è una vittoria che deve essere suggellata dal recupero di mercoledi' contro il Sassuolo", ha insistito Conte.

"Il merito è dei calciatori. Ranocchia è un esempio. Non ha giocato molto, ma quando è sceso in campo si è sempre fatto trovare pronto, dimostrando di impegnarsi sempre - ha proseguito Conte -. Lo staff fa lavorare bene tutti. Ci alleniamo come se tutti dovessimo giocare. Così i calciatori sono sempre in buona condizione fisica e io mi posso fidare".

"Si è creata una simbiosi, tutti i calciatori danno tutti ma vogliamo coronare questa annata con qualcosa di importante. L'anno scorso ci siamo andati vicini con la finale di Europa League", ha detto il tecnico nerazzurro. "Sono stato chiamato per cambiare la storia dell'Inter degli ultimi anni, per cercare in tre anni di vincere qualcosa per ridare orgoglio ai tifosi", ha aggiunto. "Siamo stati bravi, ma dobbiamo continuare ad essere bravi per incidere sul presente - ha concluso il tecnico nerazzurro -. Poi quello che succede fuori ci interessa ma non possiamo incidere".