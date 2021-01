Inter, Conte: "Roma in lizza per lo scudetto. Mercato? Niente entrate e uscite"

VERSO ROMA-INTER

Antonio Conte presenta la sfida dell'Olimpico contro la Roma. "Parliamo di una squadra forte che sta facendo molto bene e sicuramente e tra quelle che si giocano scudetto o Champions - ha detto il tecnico nerazzurro - Mercato? Non ci saranno entrate e uscite". Sulle vicende extra-campo, Suning e taglio stipendi: "Preferisco non entrare in questo discorso, è una cosa delicata". Su Vidal: "Gli voglio bene, uso carota e bastone". Getty Images

Roma, Fiorentina in Coppa Italia e Juventus: quella che attende i nerazzurri è una settimana decisiva. "E' importante, al di là del periodo. Abbiamo due partite con due squadre molto forti, c'è grande stimolo: vogliamo misurare le nostre ambizioni con i fatti e non con le parole. Io penso che il risultato sia alla base di tutto, anche perché condiziona i giudizi. Io voglio vedere il risultato".

Vidal è stato strigliato pubblicamente dopo Inter-Crotone. "Si è allenato nella maniera giusta, con determinazione e attenzione. Sapete che spesso uso la carota, così come successo per Arturo, a volte uso il bastone ma sempre perché io voglio bene al calciatore e alla squadra affinché si migliori. Arturo mi conosce benissimo, lo sa che non giro la testa se non mi piace una cosa".

L'Inter ha il migliore attacco, ma concede un po' troppo dietro. "Nella fase offensiva e difensiva è sempre la squadra a prendersi meriti o una tiratina d'orecchie. Tante volte, quando si parla di fase d'attacco, si pensa solo alle punte, ma è tutta la squadra che partecipa. Il fatto di fare tanti gol vuol dire che stiamo facendo una fase ottima, tanto che i marcatori sono vari. Per quanto riguarda la difesa, l'anno scorso c'era più equilibrio: come dico sempre, si attacca e si difende in 11. Stiamo concedendo di più, dobbiamo migliorare".

Partito Nainggolan, Vecino sta lentamente tornando e potrebbe tornare utile alla causa. "Matias sta lavorando a parte, si sta integrando un pochettino al gruppo squadra. Penso ci vorrà ancora del tempo, sapete benissimo quello che ho detto in passato. Non ci saranno entrate e uscite, appena sarà bene sarà reintragrato col gruppo squadra. E' un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti".