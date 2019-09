Inter, Conte: "Leggo troppe fesserie, dobbiamo lavorare tanto"

IL POST-GARA

Dopo il triplice fischio di Inter-Udinese Antonio Conte è sudato quasi come se avesse giocato lui, ma non nasconde la grande soddisfazione per la terza vittoria consecutiva alla guida dei nerazzurri: "Stasera abbiamo vinto una partita molto difficile contro una squadra forte con giocatori forti - ha detto il tecnico - Sono tre punti molto importanti, meritati, ma l'Udinese ha fatto un'ottima partita". "Quelli di stasera sono punti pesanti - ha aggiunto - questa squadra farà soffrire tanti". Inter, Conte: "Non ci saranno passeggiate"

E a proposito di soffrire, l'Inter dovrà abituarsi a farlo, parola di Conte: "Ci sarà da lottare ogni partita, dovremo essere bravi, la strada è ancora molto lunga. Siamo partiti bene, ma nessuno ci ha regalato niente, ce lo siamo meritati. Però ora non dobbiamo cadere in facili entusiasmi, leggo troppe fesserie in giro, noi non dobbiamo pensarci e dobbiamo sapere che ci sarà sempre da lottare".

"Potevamo essere più cinici in alcune occasioni, invece eravamo sempre un po' in affanno - ha detto Conte passando all'analisi della gara - Lasagna ci ha creato difficoltà, Fofana in ripartenza è difficile da fermare. però va bene così. Sono soddisfatto del 3-4-3, le squadre che ci affrontano si difendono, noi dobbiamo essere bravi a costruire da dietro e a non subire le ripartenze. Ora abbiamo possibilità di cambiare in corsa, ma c'è molto da lavorare, alcuni giocatori sono arrivati tardi e noi abbiamo bisogno di mantenere certi equilibri. Comunque sono felice perché abbiamo una soluzione diversa al 3-5-2".

Il discorso si è spostato poi sui singoli: "Sanchez è molto istintivo, Godin sul centrodestra mi dà garanzie ed è più propositivo, sono molto contento della sua prestazione perché erano due mesi che non giocava. Ma in generale ho avuto buone risposte da tutti: Barella, Politano, Gagliardini. Nei prossimi 23 gioni abbiamo 7 partite che ci daranno risposte importanti, utilizzeremo tutti e tutti dovranno darsi trovare pronti".

Vedi anche inter Serie A, Inter-Udinese 1-0: Sensi trascina i nerazzurri, Juve a -2