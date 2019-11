Serie A: Torino-Inter 0-3, Conte rimane a -1 dalla Juve

TORINO-INTER 0-3

di

ANDREA GHISLANDI

Nel terzo anticipo della 13a giornata di Serie A, l'Inter batte 3-0 il Torino e rimane in scia alla Juve, sempre prima con un punto di vantaggio. Su un campo al limite della praticabilità, a sbloccare la gara è Lautaro Martinez al 12', bravo a involarsi verso Sirigu e a superarlo in diagonale. Il raddoppio al 32' con De Vrij da pochi passi. Nella ripresa il tris di Lukaku (55'). Infortuni per Belotti e Barella (problema a un ginocchio). L'Inter travolge il Toro Getty Images

LA PARTITA

La Juve chiama e l'Inter a poche ore di distanza risponde. I nerazzurri vincono l'11a gara su 13 in campionato, eguagliano la miglior partenza di sempre del 1950-51 e rimangono in scia alla Juventus, regalando un po' di suspense a una corsa-scudetto che altrimenti sarebbe già finita dopo un terzo di stagione. Sugli scudi ancora una volta la coppia Lautaro-Lukaku: l'argentino apre le danze, confermandosi implacabile negli avvii di gara, il belga la chiude dopo una straordinaria prova tutto cuore e al servizio della squadra. I due confermano ancora una volta di trovarsi a meraviglia per la felicità di Conte, sempre indulgente e mai pienamente soddisfatto. Su un campo davvero difficile a causa dell'abbondante pioggia, il fioretto va lasciato da parte e bisogna usare la sciabola, ovvero poco fraseggio e palla lunga verso gli attaccanti. Il Toro ha le sue colpe, soprattutto sui primi due gol che nascono da gravi errori: quello di Lautaro è un concorso di colpa tra i centrali che si fanno infilare in velocità, mentre nel secondo De Vrij è lasciato tutto solo sul secondo palo. L'olandese, lasciato a riposo in Nazionale perché non in forma, ha disputato una prova maiuscola, svettando in area su ogni pallone e guidando la difesa da autentico leader.

Se una squadra vincente si costruisce dalla spina dorsale, possiamo dire che Conte è sulla buona strada: Handanovic ha fatto un paio di grandi parate, dell'ex Lazio abbiamo detto, Brozovic ha diretto il traffico e i due davanti giocano che è una meraviglia. Conte ritrova anche una certa solidità difensiva come a inizio campionato, una buona indicazione anche in vista dello Slavia Praga in Champions League. A parziale alibi per Mazzarri c'è l'infortunio al fianco del suo uomo più in forma e letale, Belotti, costretto ad uscire dopo pochi minuti. E a proposito di infortuni, l'unica nota stonata della serata interista arriva da Barella, che si aggiunge alla lunga lista di infortunati: un ingenuo tentativo di tacco nel finale della prima frazione gli ha causato una distorsione al ginocchio. In casa Inter (e Nazionale) incrociano le dita, perché se fosse interessato il legamento la sua stagione sarebbe finita qua.



LE PAGELLE

Lukaku 7,5 - Sul terreno pesante viene fuori tutta la sua fisicità. Sfiora il gol nel primo tempo di testa, serve a Barella un grande assist e nella ripresa mette il suo solito sigillo: è già in doppia cifra dopo un terzo di stagione.

Lautaro 7 - L'intesa con Lukaku funziona a meraviglia e il Toro ha il grande merito di sbloccare la gara dopo soli 12'. Lavora tanto per la squadra, fino a quando Conte lo richiama in panchina stremato

Brozovic 7 - Primo tempo da regista, secondo da mezzala al posto di Barella. Suo l'assist per il tris di Lukaku, ciliegina su una prova davvero senza sbavature.

Zaza 5 - Mazzarri lo lancia al posto dell'infortunato Belotti e l'ex Valencia non sfrutta a dovere la chance, sbattendo costantemente contro il muro nerazzurro.

Bremer 4,5 - Prestazione negativa come quella dei colleghi di reparto Izzo e Nkoulou, il brasiliano si fa anche beffare da Lukaku nel gol che chiude la contesa.

Sirigu 6,5 - Incolpevole sui tre gol subiti, è bravissimo su Lukaku e reattivo su Barella nel finale del primo tempo. Dietro l'unico a salvarsi dal naufragio.

IL TABELLINO

TORINO-INTER 0-3

Torino (3-5-2): Sirigu 6,5; Izzo 5, Nkoulou 5, Bremer 4,5 (12' st Ola Aina 6); De Silvestri 5, Baselli 5 (26' st Berenguer 5,5), Lukic 6, Meité 5,5, Ansaldi 6; Verdi 5,5, Belotti sv (13' Zaza 5). A disp.: Ujkani, Rosati, Djidji, Rincon, Edera. All.: Mazzarri 5

Inter (3-5-2): Handanovic 7; Godin 6, De Vrij 7, Skriniar 6,5; D'Ambrosio 6 (38' st Dimarco sv), Vecino 6,5, Brozovic 7, Barella 6,5 (48' Borja Valero 6), Biraghi 6; Lautaro Martinez 7 (24' st Candreva 6), Lukaku 7,5. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Bastoni, Lazaro, Agoume, Esposito, Fonseca. All.: Conte 7

Arbitro: Maresca

Marcatori: 12' Lautaro Martinez (I), 32' De Vrij (I), 10' st Lukaku (I)

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), D'Ambrosio (I), Izzo (T), Skriniar (I), Ola Aina (T)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• L’Inter ha vinto 11 delle prime 13 partite di campionato: i nerazzurri non hanno mai fatto meglio in Serie A, avendo raggiunto questo risultato solo nel 1950/51.

• Prima di oggi nessun allenatore nella storia dell’Inter era riuscito a mandare sempre in rete il club nerazzurro in tutte le prime 13 gare di Serie A.

• Per la prima volta in Serie A l’Inter ha vinto tutte le prime sette trasferte stagionali.

• Romelu Lukaku ha segnato 10 gol in questa Serie A, solo un giocatore, come debuttante, ha realizzato almeno altrettante reti nelle prime 13 gare dell’Inter in campionato: Stefano Nyers, nel 1948/49.

• L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è andato in doppia cifra di gol in tutti gli ultimi otto campionati disputati.

• L’attaccante dell’Inter Lautaro Martínez ha segnato otto gol nel corso dei primi 30 minuti di gioco in questa stagione (tutte le competizioni).

• Lautaro Martinez dell’Inter ha segnato sei gol in questo campionato: già eguagliato il risultato della scorsa Serie A.

• 11 marcatori diversi per l'Inter: quella nerazzurra è la squadra che ne conta di più in questo campionato.

• Stefan de Vrij ha partecipato a quattro gol in questo campionato (una rete e tre assist), più di ogni altro difensore centrale.

• Quella di stasera è stata la presenza numero 200 in Serie A per Daniele Baselli del Torino e per Danilo D’Ambrosio dell’Inter.