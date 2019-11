Inter in ansia per Barella: si teme problema serio al ginocchio

Antonio Conte rischia di perdere per lungo tempo Nicolò Barella. Come se già non bastassero i tanti infortunati nel centrocampo dell'Inter, adesso c'è grande apprensione per le condizioni dell'ex cagliaritano che ha dovuto abbandonare il campo durante il primo tempo del match con il Torino visibilmente dolorante. Dopo aver calciato verso la porta di Sirigu, Barella ha provato a rimettere a centro-area il pallone respinto dal portiere granata con un colpo di tacco ma a quel punto si è accasciato a terra mimando il segno di una rottura. "Ho sentito un tac" ha detto poi ad Antonio Conte mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, lasciando intendere che il problema riguardasse appunto il ginocchio destro. L'Inter, per il momento, ha comunicato che si tratta di una distorsione: ovviamente è presto per poter conoscere le esatte condizioni del nerazzurro, serviranno gli esami strumentali per chiarire l'entità del problema, ma c'è sicuramente grande apprensione. Si teme possa essere interessato il legamento crociato.