Inter, Conte freme per gli esami di Sanchez e D'Ambrosio e il rientro dei nazionali

L'ATTESA

Le partite sono tante, ma la rosa a disposizione di Conte rischia di essere corta. Rischia, appunto. Perché prima di pronunciare verdetti occorre aspettare: solo gli esami strumentali, infatti, potranno chiarire l'entità dell'infortunio patito da Sanchez con il CIle. Stessa cosa per quanto riguarda D'Ambrosio con l'Italia. Esami che verranno effettuati tra oggi e domani. Detto questo, l'Inter dal 20 ottobre al 9 novembre deve affrontare 7 partite, due di Champions fra l'altro cruciali: si parte dal Sassuolo (fuori casa) per passare al Dortmund a San Siro e proseguire con Parma (in casa), Brescia e Bologna in esterna, poi ancora il Borussia (in Germania) e infine il Verona a Milano.

Rimanendo nel breve, le questioni più pressanti riguardano il recupero degli infortunati e il rientro dei nazionali ancora in giro per il mondo. Procediamo con ordine. Sensi, innanzitutto. Il centrocampista ha saltato la convocazione con l'Italia per il problema agli adduttori accusato contro la Juve: non dovrebbe esserci contro il suo ex Sassuolo, il rientro è programmato per la Champions, obiettivo dunque mercoledì 23 a San Siro contro il Dortmund.



Poi Sanchez. Il cileno è rientrato in Italia dopo il ko in Nazionale: ieri ha lasciato il ritiro del Cile scuro in volto ma camminando senza stampelle e senza dar segni di particolare sofferenza alla caviglia toccata duramente da Cuadrado. E questo potrebbe essere un segnale confortante. Impossibile tuttavia sbilanciarsi: nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali e solo allora si conosceranno i tempi di recupero. Prima si tratta solo di supposizioni.



Stesso discorso per D'Ambrosio: microfrattura al quarto dito del piede o solo forte contusione? Si propende per la seconda ipotesi ma vale per l'esterno azzurro lo stesso discorso fatto per Sanchez. Poi ci sono i rientri programmati. E qui Conte può stare un poco più tranquillo. Un poco. Solo gli uruguagi Godin e Vecino torneranno alla base tra mercoledì sera e giovedì mattina. Sono invece già abili e arruolabili i vari Brozovic, Lukaku, Lautaro, De Vrij, Skriniar e Lazaro. Barella fare rientro alla base dopo il match con il Liechtenstein, ma Mancini dovrebbe risparmiarlo.

Va da sè, dunque, che almeno per l'attacco molto dipenderà dalle condizioni di Sanchez: un eventuale lungo stop per il cileno costringerebbe i nerazzurri a un tour de force con i soli Lautaro, Lukaku (che a livello muscolare ha già lanciato qualche segnale di allarme nelle settimane scorse) e Politano disponibili. Più, ovviamente, il giovane Sebastiano Esposito che però ha davanti a sé i Mondiali di categoria (Under 17) in Brasile, in calendario dal 26 ottobre al 17 novembre. Conte, e non solo, incrocia dunque le dita: tra oggi e domani attende notizie importanti per il futuro più prossimo della sua Inter.