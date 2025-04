Inter, col Bayern a pezzi crederci è d'obbligo: l'impresa per dare un senso alla frenata in campionato

Anche l'Inter dunque dovrà fare i conti con assenze pesanti (come Dumfries e Zielinski) o calciatori non al top della condizione ("Mi ritrovo con 14-15 giocatori e si parla solo delle assenze del Bayern", ha detto Inzaghi alla vigilia), ma questo è il momento in cui il lavoro certosino di rotazioni messo in pratica nel corso di tutta la stagione da Inzaghi potrebbe fare la differenza. Il tecnico è stato in più di un'occasione bersagliato da critiche feroci per aver perso punti in campionato per "preservare" i titolari. Ecco oggi quei punticini lasciati qua e la per strada mettono in dubbio la conquista dello scudetto ma, con un ipotetico passaggio del turno, potrebbero non essere più visti come occasioni sprecate ma come una sorta di investimento. O forse sarebbe meglio dire come una scommessa su sè stessi che l'Inter e il suo allenatore hanno voluto fare a inizio anno, non scegliendo una competizione da prediligere ma cercando di vincere tutto. A fine stagione si tireranno le somme: il confine tra la leggenda e una stagione da "zeru tituli", per citare un personaggio che di Triplete sa qualcosa, sta in una dozzina di partite.