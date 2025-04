Inter, Inzaghi: "Bayern favorita insieme al Real. Sempre polemiche sui cambi, ma a Parma 4 su 5 per infortunio"

L'Inter di Simone Inzaghi si rituffa sulla Champions League dopo il pareggio di Parma in campionato, con l'obiettivo di continuare a cullare il sogno Triplete. I nerazzurri affronteranno il Bayern Monaco nel match d'andata dei quarti di finale e lo faranno con la formazione tipo, fatta eccezione per l'infortunato Dumfries che farà spazio a Darmian. "È bellissimo essere qui - le parole del tecnico a Sky dall'Allianz Arena, prima della conferenza -. Sarà una gara difficile, contro una squadra fortissima in uno stadio bellissimo. Ma sappiamo la fatica che abbiamo fatto per arrivare fin qui e ci giocheremo le nostre chance. Come stiamo? Bene, con qualche acciacco come tutte le squadre che giocano così tanto. Ma sappiamo qual è il nostro percorso in Champions, la posizione in campionato e la Coppa Italia. Dopo questa partita avremo un giorno e mezzo per pensare al campionato, poi di nuovo Champions poi campionato e Coppa Italia. È una stagione lunga e intensa ma siamo orgogliosi di essere qua. Bastoni e Calhanoglu si sono allenati col gruppo. Dimarco ha fatto un personalizzato mentre Lautaro sta bene e giocherà domani. Recuperiamo Barella dopo la squalifica e non abbiamo Asllani. Restano fuori i soliti. Il Bayern è una squadra esperta, che pressa, che da tanti anni arriva in fondo a questa competizione. Sono i favoriti insieme al Real Madrid ma vogliamo giocarci una grande gara. Lo sappiamo qual è stato il nostro cammino. In quattro anni che sono qui non abbiamo mai scelto, dando sempre priorità alla partita da affrontare. Sappiamo di rappresentare una grande società, c'è tantissima voglia di giocarci questo quarto con una squadra fortissima ma alla quale vogliamo creare problemi".