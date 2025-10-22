Logo SportMediaset

Inter, Chivu partenza sprint: superati Mourinho e Inzaghi. Solo Spalletti ha fatto meglio di lui

Per media punti nelle prime 10 panchine il romeno tra i migliori allenatori interisti nell'epoca della Serie A a 20 squadra

di Francesco Lommi
22 Ott 2025 - 11:59

Non era facile prendere in mano l'Inter dopo il tragico finale della scorsa stagione, a maggior ragione per un allenatore senza esperienza a un certo livello. A Cristian Chivu però sono bastati 5 mesi per convincere tutti: dai giocatori, "rinati" prendendo in prestito un concetto espresso da Niccolò Barella, fino ai tifosi. Una fiducia non scontata visto lo scetticismo generale in cui era iniziata l'avventura dell'ex difensore sulla panchina nerazzurra: Chivu non era stato accolto con entusiasmo, ma grazie ai risultati del campo è riuscito a (ri)conquistare il cuore del mondo Inter. 

Con la vittoria di Bruxelles contro l'Union Saint-Gilloise la banda di Chivu ha fatto registrare la settima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. Un "filotto" da grande d'Europa che, per media punti, lo mette davanti alle partenze di mostri sacri della storia della panchina nerazzurra. Senza considerare la parentesi al Mondiale per Club (in cui comunque erano arrivate 2 vittorie e 1 pareggio prima dell'eliminazione con il Fluminense) per cui non c'era il tempo materiale per incidere su testa, fisico e tattica, Chivu ha viaggiato a una media di 2,4 punti a partita nelle sue prime 10 tra Serie A e Champions, frutto di 8 vittorie e 2 sconfitte

Riavvolgendo la storia dei tecnici nerazzurri da quando esiste il campionato a 20 squadre (stagione 2004/05) soltanto uno ha fatto registrare un rullino di marcia migliore: Luciano Spalletti. Nella stagione 17-18 l'ex ct nelle prime 10 partite alla guida dell'Inter aveva raccolto 26 punti (8 vittorie e 2 pareggi). In quella stagione però i nerazzurri non partecipava alle coppe. Ventiquattro sono gli stessi punti che Leonardo, arrivato in corsa a gennaio 2011 per sostituire Rafa Benitezaveva raccolto nelle sue prime 10 (anche in questo caso soltanto in campionato). Appena sotto, a 2,2 punti di media, Jose Mourinho e Simone Inzaghi. Ora, dopo Roma e Bruxelles, l'ultima di tre trasferte consecutive a Napoli: Chivu non ha intenzione di rallentare la sua marcia per entrare sempre di più nella storia dell'Inter. 

