Inter, Chivu partenza sprint: superati Mourinho e Inzaghi. Solo Spalletti ha fatto meglio di lui

Riavvolgendo la storia dei tecnici nerazzurri da quando esiste il campionato a 20 squadre (stagione 2004/05) soltanto uno ha fatto registrare un rullino di marcia migliore: Luciano Spalletti. Nella stagione 17-18 l'ex ct nelle prime 10 partite alla guida dell'Inter aveva raccolto 26 punti (8 vittorie e 2 pareggi). In quella stagione però i nerazzurri non partecipava alle coppe. Ventiquattro sono gli stessi punti che Leonardo, arrivato in corsa a gennaio 2011 per sostituire Rafa Benitez, aveva raccolto nelle sue prime 10 (anche in questo caso soltanto in campionato). Appena sotto, a 2,2 punti di media, Jose Mourinho e Simone Inzaghi. Ora, dopo Roma e Bruxelles, l'ultima di tre trasferte consecutive a Napoli: Chivu non ha intenzione di rallentare la sua marcia per entrare sempre di più nella storia dell'Inter.