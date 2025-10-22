Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Liga, salta Villarreal-Real Madrid a Miami. Tebas attacca: "Occasione persa"

22 Ott 2025 - 14:05
© Getty Images

© Getty Images

Niente più Villarreal-Barcellona a Miami. La sfida prevista il 20 dicembre che sarebbe stata la prima di sempre del campionato spagnolo a giocarsi fuori dai confini nazionali, non si giocherà negli States. La notizia dell'annullamento è stata resa pubblica martedì sera. Relevent, la società organizzatrice della partita, si è tirata indietro "a causa dell'incertezza generata in Spagna nelle ultime settimane". Dura la reazione di Javier Tebas, presidente della Liga che lancia un'accusa "alle istituzioni che governano il calcio europeo, coloro che si appellano all'integrità della competizione, che fanno pressione su arbitri e funzionari governativi", con una chiara allusione velata alla UEFA e al Real Madrid. Il presidente della Liga ha indicato "coloro che hanno trascorso anni a costruire narrazioni distorte o a usare la pressione politica e mediatica come strumento sportivo". Tebas ha espresso la sua gratitudine al Villarreal e al Barcellona "per il loro impegno e la loro generosità". Il club blaugrana ha rilasciato una dichiarazione martedì sera affermando di "rispettare e accettare" la cancellazione della partita di Miami. Il Villarreal ha rinviato la partita a mercoledì. "Il calcio spagnolo ha perso un'opportunità di progredire, di proiettarsi nel mondo e di rafforzare il suo futuro", ha dichiarato Tebas.

Ultimi video

03:03
DICH ZIELINSKI IN MIX POST USG 21/10 DICH

Zielinski: "Ci siamo svegliati dopo due-tre schiaffi e abbiamo messo a posto le cose"

01:48
Stasera Atalanta-Slavia

Stasera Atalanta-Slavia

01:58
La vigilia del Madrid

La vigilia del Madrid

02:09
Stasera Real-Juventus

Stasera Real-Juventus

02:05
Le top parate della 7°

Le parate più bella della settima giornata

02:05
Conte va oltre il 6-2

Conte va oltre il 6-2

01:32
La crisi della Fiorentina

Fiorentina, crisi senza fine

01:16
Milanello live

Milanello live: le condizioni degli infortunati

01:11
Madrid live

Madrid live: le ultime in vista di Real-Juve

01:38
Il settebello di Chivu

Il settebello di Chivu

02:03
Chivu la spiega così: "Un gruppo fantastico"

Chivu la spiega così: "Un gruppo fantastico"

00:35
DICH CONTE "NON PRENDETELI PER IL CULO" DICH

Conte: "I napoletani non vanno presi per il culo"

02:37
DICH CONTE IN CONF. POST PSV 21/10 DICH

Conte: "Non è semplice inserire nove giocatori in un sistema che funzionava"

02:14
DICH CHIVU IN CONF POST UNION 21/10 DICH EDL ok

Chivu: "Non ho fatto molto: ho ascoltato la squadra e l'ho abbracciata"

02:50
DICH DI LORENZO POST PSV 21/10 DICH

Napoli, Di Lorenzo: "Una figuraccia, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato"

03:03
DICH ZIELINSKI IN MIX POST USG 21/10 DICH

Zielinski: "Ci siamo svegliati dopo due-tre schiaffi e abbiamo messo a posto le cose"

I più visti di Calcio

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:09
Lazio, l'esito degli esami a Cancellieri: c'è lesione
14:32
Europa League, i convocati del Bologna per la Steaua Bucarest
14:05
Liga, salta Villarreal-Real Madrid a Miami. Tebas attacca: "Occasione persa"
13:31
Psg, Luis Enrique: "Abbiamo la stessa fiducia della scorsa stagione"
12:02
Napoli, Lang: "Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com'è"