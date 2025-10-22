Liga, salta Villarreal-Real Madrid a Miami. Tebas attacca: "Occasione persa"

Niente più Villarreal-Barcellona a Miami. La sfida prevista il 20 dicembre che sarebbe stata la prima di sempre del campionato spagnolo a giocarsi fuori dai confini nazionali, non si giocherà negli States. La notizia dell'annullamento è stata resa pubblica martedì sera. Relevent, la società organizzatrice della partita, si è tirata indietro "a causa dell'incertezza generata in Spagna nelle ultime settimane". Dura la reazione di Javier Tebas, presidente della Liga che lancia un'accusa "alle istituzioni che governano il calcio europeo, coloro che si appellano all'integrità della competizione, che fanno pressione su arbitri e funzionari governativi", con una chiara allusione velata alla UEFA e al Real Madrid. Il presidente della Liga ha indicato "coloro che hanno trascorso anni a costruire narrazioni distorte o a usare la pressione politica e mediatica come strumento sportivo". Tebas ha espresso la sua gratitudine al Villarreal e al Barcellona "per il loro impegno e la loro generosità". Il club blaugrana ha rilasciato una dichiarazione martedì sera affermando di "rispettare e accettare" la cancellazione della partita di Miami. Il Villarreal ha rinviato la partita a mercoledì. "Il calcio spagnolo ha perso un'opportunità di progredire, di proiettarsi nel mondo e di rafforzare il suo futuro", ha dichiarato Tebas.