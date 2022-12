Inter, Calhanoglu: "Vogliamo vincere contro il Napoli"

© Getty Images

Hakan Calhanoglu tra i più positivi dell'Inter nell'amichevole vinta per 6-1 contro lo Gzira United: il turco ha siglato il 3-1 con una bella punizione. Dopo la partita, il centrocampista ha parlato ai canali nerazzurri in vista del ritorno della Serie A del 4 gennaio che vedrà il big match a San Siro contro la capolista: "Mi auguro di fare un gol del genere pure in campionato, sto preparandomi per questo. Contro il Napoli vogliamo vincere". Il numero 10 interista spiega gli obiettivi del ritiro a Malta: "Nelle prossime settimane sarà importante allenarci su quello in cui siamo andati male nei primi tre mesi di campionato".