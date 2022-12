Inter, Calhanoglu: "Crediamo alla rimonta, con il Napoli è decisiva"

INTER

Il turco al Corriere della Sera: "Ora sono più cattivo. Milan il passato. Skriniar spero resti"

© Getty Images Hakan Calhanoglu ha lavorato duramente durante le vacanze e non vede l'ora di ricominciare. Il 4 gennaio l'Inter riceve a San Siro il Napoli capolista, avanti 11 punti in classifica: occasione d'oro per i nerazzurri in caso di vittoria per accorciare la distanza dalla vetta. "Sarà decisiva, ci farà capire tanto del resto del campionato. Vincere sarebbe importantissimo, giochiamo in casa e siamo favoriti. La stiamo preparando nel modo giusto, vedo bene la squadra. Vogliamo mostrare quello che abbiamo dentro - ha detto il centrocampista turco in un'intervista al Corriere della Sera - Crediamo alla rimonta, se riprendiamo con la stessa qualità delle ultime partite prima della sosta possiamo farcela".

Vedi anche inter Inter, il siparietto di Zhang: "All'uscita lasciate tutti per favore 5 euro sul tavolo per il mercato..."

"Voglio essere ancora più importante per l'Inter. Qui mi hanno aiutato da subito e mi hanno fatto sentire a mio agio. Con Inzaghi ho un buon rapporto. Voglio ripagare questa fiducia vincendo un altro trofeo, magari lo scudetto - ha detto Calhanoglu al Corriere - Prima ero più elegante, leggero, un classico numero 10. Non avevo la cattiveria che ho oggi. Da quando ho cambiato ruolo sono più aggressivo e corro tanto, mi sacrifico". Il contratto con l'Inter scade a giugno 2024: "Il ds non mi ha ancora chiamato per trattare il rinnovo del contratto. Ho voglia di parlarne, aspetto sia lui a chiamarmi". E ancora: "Skriniar? Spero rimanga. Riavremo Lukaku a gennaio? LO spero... Con lui siamo più forti. Ma dobbiamo ringraziare Dzeko". Capitolo Champions: "Vincerla è uno dei miei sogni, quest'anno ci credo". IL 18 gennaio Supercoppa con il Milan: "Lo rispetto, ho un buon rapporto con Pioli, Maldini e Massara. Ma per me quello è il passato, ora penso solo all'Inter".