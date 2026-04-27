Serie C, gli accoppiamenti dei play-off: si parte il 3 maggio, i club qualificati e le date

La fase nazionale invece avrà inizio domenica 10 maggio: risultano già qualificate al primo turno Renate, Ravenna, Salernitana e Potenza, quest'ultima perché vincitrice della Coppa Italia Serie C. Al secondo turno della fase nazionale poi, entreranno le seconde classificate della regular season di ogni girone ossia Brescia, Ascoli e Catania. La finale che assegnerà l'ultimo posto per la serie B si svolgerà in due atti: domenica 2 giugno (gara d'andata) e mercoledì 7 giugno (gara di ritorno).