Serie C, gli accoppiamenti dei play-off: si parte il 3 maggio, i club qualificati e le date

27 Apr 2026 - 15:29

Il prossimo 3 maggio, dopo la fine della stagione regolare, partiranno ufficialmente i play-off di Serie C. Questi gli accoppiamenti del primo turno: Trento-Giana Erminio, Cittadella-Arzignano Valchiampo e Lumezzane-Alcione Milano per il girone A. Girone B: Juventus Next Gen- Vis Pesaro, Pianese-Ternana e Pineto-Gubbio. Girone C: Casertana-Atalanta, Crotone-Audace Cerignola e Monopoli-Casarano. Tre invece le squadre qualificate al secondo turno della fase a gironi: Lecco, Campobasso e Cosenza.

La fase nazionale invece avrà inizio domenica 10 maggio: risultano già qualificate al primo turno Renate, Ravenna, Salernitana e Potenza, quest'ultima perché vincitrice della Coppa Italia Serie C. Al secondo turno della fase nazionale poi, entreranno le seconde classificate della regular season di ogni girone ossia Brescia, Ascoli e Catania. La finale che assegnerà l'ultimo posto per la serie B si svolgerà in due atti: domenica 2 giugno (gara d'andata) e mercoledì 7 giugno (gara di ritorno).

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