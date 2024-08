Inter, c'è anche Bastoni da monitorare: chi recupera e chi no per l'esordio col Genoa

C'è il lavoro sul campo e quello sul tavolo delle trattative di mercato. Il primo più febbrile, in questo momento. Il secondo procede invece sotto traccia. Sabato c'è l'esordio in campionato, l'Inter campione d'Italia inaugura la stagione a Marassi contro il Genoa. L'ultima amichevole estiva, a Londra contro il Chelsea, ha visto un gruppo ancora decisamente rimaneggiato: ma, attenzione, c'è tutto lo spazio perché Inzaghi recuperi/ritrovi pedine importanti. Fondamentali. In primis Lautaro: l'argentino non c'era contro il Chelsea, decisione dettata dalla semplice volontà/necessità di affinare la condizione fisica. Contro i rossoblù ci sarà. Così pure Calhanoglu. Giorni, questi a venire, invece decisivi per Taremi e Arnautovic: l'iraniano spinge per esserci, il rientro in gruppo entro le prossime 48 ore dovrebbe fugare i dubbi. Altrimenti si punterà al Lecce. Più cautele per l'austriaco. Nulla da fare per Zielinski e De Vrij: tempi necessariamente più lunghi. Da ultimo, vanno però monitorate le condizioni di Bastoni: a Londra è rimasto in panchina per un lieve affaticamento muscolare. Non filtra allarmismo ma meglio non sbilanciarsi: tra oggi e domani il campo farà chiarezza.