Inter, Brozovic è sempre Epic anche ai tempi del coronavirus

La sua esultanza portandosi la mano alla bocca e imitando una emoticon, che si è anche tatuata sulla mano, è un gesto virale diventato famoso come l’Epic-Brozo. Un simbolo identificativo per Marcelo Brozovic, a cui non rinuncia nemmeno in tempi di coronavirus come si può vedere dallo scatto postato su Instagram. Mascherina a parte, il marchio di fabbrica è lo stesso. Una foto diventata presto virale e che ha attirato numerose reazioni, tra cui quello del compagno Stefano Sensi: "Tu stai male" il suo commento divertito.