Inter, Brozovic dopo il PSV: "Per un soffio, ci rialzeremo"

14/12/2018

Tre giorni per ripensare al doloroso pareggio contro il PSV Eindhoven che è significato eliminazione dalla Champions League, poi Marcelo Brozovic ha voluto rianimare il mondo Inter con un post su Instagram: "Per un soffio, nonostante l’impegno profuso, non siamo riusciti ad andare avanti in Champions. Grazie a tutti i tifosi per il grande supporto. Dobbiamo lavorare sodo per le prossime sfide che ci aspettano e ci rifaremo! Forza Inter".