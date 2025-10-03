Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO INTER-CREMONESE

Inter, Bonny pronto a prendersi il posto di Thuram. Con la Cremonese da valutare Calhanoglu

Tra rinunce forzate e cambi programmati, anche con i grigiorossi Chivu prosegue sulla via del turnover

03 Ott 2025 - 09:52

La certezza è che Marcus Thuram non ci sarà contro la Cremonese: sul quando rientrerà, impossibile oggi sbilanciarsi. Resterà ad Appiano senza rispondere alla convocazione della Francia, sarà rivalutato settimana prossima e solo in quel momento si potranno fare previsioni più sensate. Teoricamente c'è tutto il tempo per potersi riprendere per il match con la Roma del 18 ottobre, ma con la Champions che incombe all'indomani dei giallorossi (il 21 c'è la trasferta in Belgio contro l'Union) e il big match contro il Napoli subito dopo (al Maradona il 25 ottobre) la cautela potrebbe/dovrebbe dettare legge.

Detto questo, sabato a San Siro arriva la Cremonese che con i 9 punti sin qui raccolti siede in classifica proprio al fianco dei nerazzurri: il fresco ricordo del colpaccio di Nicola proprio al Meazza contro il Milan, induce al massimo rispetto per l'avversario. Al netto dell'assenza di Thuram, Chivu proseguirà sulla strada sin qui intrapresa, quella che ha portato ha mettere in fila quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions: il turnover sta funzionando e la squadra è apparsa in netta crescita. Qualche ritocco, dunque, non mancherà. Innanzitutto davanti, con Bonny che sente arrivare il momento della titolarità: il francese è infatti in vantaggio su Pio Esposito come partner di Lautaro.  

Leggi anche

Solo l'Inter nella Top-8, Napoli e Atalanta respirano, la Juve non può più sbagliare

Anche a centrocampo sono probabili nuovi avvicendamenti, con Mkhitaryan pronto a riprendersi il suo posto. Barella e Frattesi scalpitano, da valutare Calhanoglu uscito un po' acciaccato dal match contro lo Slavia Praga per una botta al ginocchio. Carlos Augusto (ieri convocato da Ancelotti per il Brasile) potrebbe far rifiatare uno tra Dimarco e Bastoni, mentre Akanji e De Vrij tornarenno a guidare la linea di difesa. Da valutare il portiere, con il solito ballottaggio Sommer-Martinez.

inter
thuram
bonny
chivu
cremonese

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:11
DICH CASTRO VIGILIA 1/10 DICH

Castro: "Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita"

01:09
DICH GASPERINI POST LILLE DICH

Gasperini: "I tre rigori? Roba mai vista"

02:33
DICH CRISTANTE POST LILLE DICH

Cristante: "I tre rigori? La prima volta che vedo una cosa così"

01:44
DICH GROSSO PRE VER-SAS 2/10 DICH

Grosso: "Pronti per una gara difficile contro un avversario in ottima salute"

01:28
Ancelotti sperimenta

Ancelotti sperimenta

01:11
Fiorentina da riscatto

Fiorentina da riscatto

01:12
Il Bologna col Friburgo

Il Bologna col Friburgo

01:15
Roma di nuovo in Europa

Roma di nuovo in Europa

01:42
Domenica Juventus-Milan

Domenica Juventus-Milan

01:29
Thuram stop di un mese

Thuram stop di un mese

02:51
DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

02:14
DICH TUDOR ONE TO ONE POST VILLARREAL DICH

Juve, Tudor: "Dispiace non averla chiusa prima"

03:07
DICH LOCATELLI POST VILLARREAL DICH EDL

Juve, Locatelli: "Ripartiamo dal secondo tempo"

00:10
MCH CABAL VILLARREAL CHE ZOPPICA MCH

Juve, Cabal finisce ancora ko

02:36
DICH TUDOR POST VILLARREAL DICH

Champions, Tudor: "Abbiamo dato il massimo. Peccato il gol all'ultimo"

01:11
DICH CASTRO VIGILIA 1/10 DICH

Castro: "Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita"

I più visti di Inter

MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

San Siro, ok alla cessione: i tempi per il nuovo stadio tra vincoli, ricorsi ed Europei

MCH VOTO SAN SIRO CONSIGLIO COMUNALE MCH

San Siro venduto a Inter e Milan: il voto del consiglio comunale

Egonu, desiderio esaudito: eccola ad Appiano con capitan Lautaro

San Siro, che spettacolo! Uno stadio unico al mondo

Inter, la Champions ti fa ricca: i ricavi superano già i 55 milioni di euro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:01
Cremonese, Bianchetti: "Noi come il Leicester? Il nostro scudetto è la salvezza"
08:01
Allegri torna allo Stadium da avversario: "Paura eh?"
23:40
Fiorentina, Piccoli: "Contento di aver ricambiato la fiducia del club"
23:24
Fiorentina, Pioli: "Vincere fa bene, ora riprendiamoci anche in campionato"
23:15
Lecce, Di Francesco: "Arbitri? Chiediamo uniformità"