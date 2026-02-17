Juventus, Spalletti: "Stasera serve il coraggio giusto. Osimhen? I nostri centrali possono contenerlo"

A pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida con il Galatasaray, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport: "In questo stadio tutto sembra incandescente e bruciare, ci sarà da avere il coraggio giusto. I miei calciatori hanno dimostrato di essere uomini che diventano squadra, è la miglior cosa che un allenatore possa ricevere dal suo gruppo". Su Kalulu-Bastoni, aggiunge: "Abbiamo già lasciato quello che è stato, andiamo a giocarci il futuro con le partite di stasera non con quello che è successo l'altro giorno". E sul Galatasaray: "Diventerà fondamentale come presseremo e come usciremo dalla loro pressione. Pressare restringe il campo agli avversari, riuscire a giocare sotto pressione ti fa allargare il campo e alzare la tua qualità. È in quel momento che tutto può diventare bello e fondamentale. Osimhen ha queste grandi folate fatte di velocità, rabbia e fisicità. Noi nei due centrali abbiamo roba da poter mettere contro".