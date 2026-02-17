Altra tegola Napoli, Conte perde di nuovo Rrahmani: il comunicato

17 Feb 2026 - 17:33
Il Napoli perde un altro pezzo, a poche settimane dal suo rientro da un precedente infortunio. Amir Rrahmani sarà out per le prossime partite azzurre per un problema alla coscia sinistra e Antonio Conte non avrà a disposizione il difensore che aveva appena riabbracciato, ma si è fermato contro la Roma dopo essersi infortunato in occasione di un inseguimento (con fallo) su Wesley. 

Questo il bollettino medico pubblicato dal Napoli: "In seguito all'infortunio durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

