Altra tegola Napoli, Conte perde di nuovo Rrahmani: il comunicato

Il Napoli perde un altro pezzo, a poche settimane dal suo rientro da un precedente infortunio. Amir Rrahmani sarà out per le prossime partite azzurre per un problema alla coscia sinistra e Antonio Conte non avrà a disposizione il difensore che aveva appena riabbracciato, ma si è fermato contro la Roma dopo essersi infortunato in occasione di un inseguimento (con fallo) su Wesley.