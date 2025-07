Oggi è il 38esimo compleanno di Pedro e la Lazio sui propri profili social gli ha fatto gli auguri. Sotto al post si sono scatenati i commenti dei tifosi del Napoli, ancora in estasi per la vittoria dello scudetto propiziata anche dai gol dell'attaccante biancoceleste all'Inter: "Napoli ti ama", "È come se fossi un nostro calciatore", "Pedro a campa' cient'anni" e poi l'immancabile "Pedro Pedro Pedro, Pedro Pé", colonna sonora dell'estate di tutti i tifosi (e giocatori) azzurri.