Restyling stadio Carrara grazie a 3 milioni da privati

"Siamo arrivati a una soluzione che ci permetterà non solo di adeguare lo stadio ai requisiti previsti dalla Serie B, ma anche di migliorarlo nel suo complesso in un'ottica di lungo periodo - dice la sindaca di Carrara Serena Arrighi -. Dopo i due milioni di euro della scorsa estate, anche quest'anno saranno investiti altri tre milioni sullo stadio dei Marmi". "Come amministrazione avevamo già messo a bilancio le risorse necessarie all'ampliamento della capienza fino a 5.500 persone - conclude la sindaca - ma la soluzione che è stata individuata siamo convinti possa non solo velocizzare la realizzazione delle opere, ma ci permetterà di fare molto di più che adeguare solo un settore".