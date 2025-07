Calciatore del Nola operato per aneurisma cerebrale

Apprensione a Nola (Napoli) per le condizioni di Davide Mansi, calciatore del Nola 1925 (squadra che milita nel campionato di Serie D) sottoposto ieri a un intervento per un aneurisma cerebrale. Mansi si era sottoposto a controlli per un malessere generale. In serata, dopo un ricovero lampo, è stato sottoposto a intervento chirurgico all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il club bianconero fa sapere che "l'intervento è andato bene" e che "ora inizia il percorso di recupero per tornare più forte di prima. Circondato dall'affetto dei suoi familiari, della sua compagna, degli amici e a distanza, è avvolto in un grande abbraccio da tutto il Nola Calcio. Siamo sicuri che anche ogni tifoso bianconero ora è al suo fianco, così come lo sarà tutto il Nola 1925 in questa delicata fase e in futuro".