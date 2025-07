Serie C, all'esordio Giugliano-Potenza e Cerignola-Picerno

Giugliano-Potenza e Cerignola-Picerno: sono queste le partite delle squadre lucane di Serie C, inserite nel girone C. Il sorteggio del primo turno di campionato, in programma il 24 agosto, ha stabilito questi accoppiamenti. Il debutto interno per entrambe alla seconda giornata, con il Potenza che ospiterà il Cerignola e il Picerno che attenderà il Giugliano. Il derby lucano è stato sorteggiato per la quinta giornata, si giocherà all'andata al 'Viviani di Potenza, il 21 settembre, mentre la gara di ritorno è l'1 febbraio 2026.