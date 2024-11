Inter, bella nelle notti di Champions League: per Inzaghi sognare non costa nulla

L'Inter mette la quarta vittoria di fila in Champions League e, anche grazie allo 0-0 contro il Manchester City, conquista il primato del girone unico da imbattuta. In attesa del match tra Liverpool e Real Madrid, che può ridare la testa della classifica ai Reds di Slot, i nerazzurri si godono la vista dall'alto consapevoli che questo format della coppa piace, e tanto, e può regalare soddisfazioni. Perché in fondo sognare non costa nulla e col passaggio al prossimo turno quasi in tasca si può pensare in grande.