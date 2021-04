Inter, Bastoni: "Parola scudetto ancora proibita, Conte ci chiede sempre concentrazione"

INTER

Intervista al difensore: "Vinciamo di misura perché contro di noi le avversarie ci mettono sempre qualcosa in più"

Alessandro Bastoni è uno dei giocatori cresciuti di più sotto la gestione Conte, uno dei titolari dell'Inter che punta alla vittoria del campionato: "Ma la parola scudetto è ancora vietata, Conte ci ripete di restare concentrati come abbiamo sempre fatto. Il nostro è un bel percorso, lo testimoniano le 11 vittorie di fila, ci stiamo avvicinando ma fino alla matematica certezza noi lotteremo in ogni partita".

Il difensore 22enne, nell'intervista, anticipa il match contro il Napoli: "Loro sono in lotta per un posto in Champions League, noi abbiamo ambizioni molto alte: sarà una bella partita". Infine, sulle ultime vittorie di misura: "Contro di noi le squadre mettono sempre qualcosa in più".