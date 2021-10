Inter, Barella d'oro: "Mi ispiro a Stankovic. Brozovic? Non mi lascia in pace"

INTER

Il centrocampista nerazzurro ha risposto alle domande dei tifosi su Instagram

"Barella può fare tutto, anche il portiere", ha detto Bastoni, suo compagno all'Inter e in Nazionale, dopo il bel gol che ha sbloccato il risultato contro il Belgio nella finalina di Nations League. È un momento d'oro per il centrocampista di Cagliari, giocatore imprescindibile sia in nerazzurro che in azzurro, che in settimana è stato inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro. Un altro attestato della sua definitiva consacrazione. Si ispira a Stankovic, ha rivelato Barella ai tifosi dell'Inter che gli hanno rivolto alcune domande sul profilo Instagram del club nerazzurro. "Mi è sempre piaciuto come giocatore e ho sempre cercato di prendere il meglio da lui e cercare di fare bene come ha fatto lui con l'Inter".

"Il mio gol piò bello? Penso quello contro la Fiorentina in Coppa Italia perché è stato il più difficile per coordinazione. Sono contento che la palla sia andata all’angolino", ha raccontato ancora. Non poteva mancare la domanda su Brozovic, con cui c'è grandissima intesa anche fuori dal campo: "Siamo due persone dirette, vere, quindi ci piace stare insieme, ridere, scherzare e divertirci. Non mi lascia proprio in pace...".